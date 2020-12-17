Названы способы определить блокировку другим абонентом в WhatsApp

Есть несколько способов проверить, что человек заблокировал вас в мессенджере WhatsApp. Об это рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Сначала можно попробовать добавить контакт в совместный чат или группу.

«Если вы увидели сообщение о невозможности добавления контакта в группу, значит, весьма вероятно, что вас блокировали», — сообщил эксперт в комментарии агентству «Прайм».

Еще один сигнал того, что вас заблокировал, — постоянные сбросы звонка. Кроме того, если вы написали сообщение человеку, а потом увидели только одну галочку, гаджет собеседника либо выключен, либо он вас заблокировал. Если две галочки не появляются долгое время, значит, абонент точно вас заблокировал.

Также на блокировку может указывать и время последнего посещения мессенджера, а также пропажа данных о контакте. Щельцин посоветовал всем соблюдать этику интернет-коммуникаций, тогда вероятность блокировки значительно снизится.

В среду, 16 декабря, произошел сбой в работе WhatsApp, Telegram и YouTube. С проблемами столкнулись в России, США, Европе, Азии, Латинской Америке.