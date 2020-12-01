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    01 декабря 2020, 11:32

    Названы способы экономить бензин зимой

    Дарья Морозова

    Стало известно, как можно экономить бензин в холодной время года. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
    Названы способы экономить бензин зимой

    Во-первых, можно отказаться от долгого прогрева. В нем нет необходимости, если модель автомобиля современная. Достаточно пары минут.

    Во-вторых, эксперты рекомендовали очищать машину от снега и льда. На высокой скорости это уменьшит сопротивление воздуха, поэтому и расход топлива будет меньше.

    Также можно купить автомобильное одеяло. Это нужно для того, чтобы сохранять в тепле двигатель.

    Кроме того, рекомендуется регулярно подкачивать колеса. Зимой в них падает давление, благодаря чему автомобиль хуже едет. Это приводит к дополнительным расходам бензина.

    Еще рекомендуется подобрать подходящее для зимы моторное масло. Также следует убрать из машины все летние вещи, которые в ближайшее время не понадобятся.

    Ранее автоэксперт Эдуард Раскин объяснил, как избавиться от наледи, которая образуется под капотом машины. Он уточнил, что наледь приводит к неплотному прилеганию деталей, неприятному хрусту, повреждениям и царапинам.