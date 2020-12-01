Названы способы экономить бензин зимой

Во-первых, можно отказаться от долгого прогрева. В нем нет необходимости, если модель автомобиля современная. Достаточно пары минут.

Во-вторых, эксперты рекомендовали очищать машину от снега и льда. На высокой скорости это уменьшит сопротивление воздуха, поэтому и расход топлива будет меньше.

Также можно купить автомобильное одеяло. Это нужно для того, чтобы сохранять в тепле двигатель.

Кроме того, рекомендуется регулярно подкачивать колеса. Зимой в них падает давление, благодаря чему автомобиль хуже едет. Это приводит к дополнительным расходам бензина.

Еще рекомендуется подобрать подходящее для зимы моторное масло. Также следует убрать из машины все летние вещи, которые в ближайшее время не понадобятся.

Ранее автоэксперт Эдуард Раскин объяснил, как избавиться от наледи, которая образуется под капотом машины. Он уточнил, что наледь приводит к неплотному прилеганию деталей, неприятному хрусту, повреждениям и царапинам.