Названы смартфоны, которые можно выгоднее всего перепродать
Исследование сайта по продаже подержанных гаджетов BankMyCell показало, что медленнее всего теряют в цене iPhone. В среднем в течение двух лет смартфон от Apple подешевеет на 45% от своей первоначальной стоимости. Гаджет с операционной системой Android за это же время станет дешевле на 71%.
Быстрее всего теряют в цене подержанные «бюджетники». В среднем за два года они дешевеют на 79%. Максимальная потеря в цене оказалась у Motorola One. Новый аппарат купили в октябре 2018 года за 349 долларов и в декабре 2019-го продали всего за 43 доллара.
В прошлом году самыми востребованными у пользователей оставались модели iPhone XR, XS и XS Max. За год они подешевели на 23%, но при этом остались самыми популярными. Для сравнения: Samsung Galaxy S10+ потерял сразу 45% от своей первоначальной цены за девять месяцев с начала продаж.