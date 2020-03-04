Названы смартфоны, которые можно выгоднее всего перепродать

Современные смартфоны быстро устаревают и теряют в цене, так как на рынок постоянно выходят новые модели. Для того, чтобы сократить свои затраты, владельцы подержанных гаджетов выставляют их на продажу, чтобы купить новые. Но продать аппарат удается иногда по цене втрое ниже той, за которую его покупали.

Исследование сайта по продаже подержанных гаджетов BankMyCell показало, что медленнее всего теряют в цене iPhone. В среднем в течение двух лет смартфон от Apple подешевеет на 45% от своей первоначальной стоимости. Гаджет с операционной системой Android за это же время станет дешевле на 71%.

Быстрее всего теряют в цене подержанные «бюджетники». В среднем за два года они дешевеют на 79%. Максимальная потеря в цене оказалась у Motorola One. Новый аппарат купили в октябре 2018 года за 349 долларов и в декабре 2019-го продали всего за 43 доллара.

В прошлом году самыми востребованными у пользователей оставались модели iPhone XR, XS и XS Max. За год они подешевели на 23%, но при этом остались самыми популярными. Для сравнения: Samsung Galaxy S10+ потерял сразу 45% от своей первоначальной цены за девять месяцев с начала продаж.