Названы случаи, когда зарядку нельзя оставлять в розетке

Если зарядное устройство куплено от надежного производителя и при этом оно хорошо работает, можно без проблем не высовывать его из розетки. Однако существуют места, где зарядку ни в коем случае нельзя оставлять.

Это правило относится к ванной комнате, потому что там есть влажность, вода. Также нельзя заряжать устройство в ванной, так как это приведет к проблемам.

Кроме того, нельзя держать зарядные устройства там, где домашние питомцы едят и пьют воду.

Если после завершения процесса зарядки устройство оставить в розетке, ничего страшного не произойдет, отметил эксперт. В этом случае потребление электроэнергии не идет. Тем не менее это не относится к случаям, когда устройство сломано или оно сомнительного производства.

«В плохих случаях, когда зарядка сломана или не от производителя, потребление энергии может идти вплоть до воспламенения. Это достаточно опасная вещь», — предупредил Муртазин.

По его словам, люди пренебрежительно относятся к собственной безопасности. Они покупают зарядку в переходе метро или между машинами на светофорах. Кроме того, нельзя надолго оставлять на зарядке внешний аккумулятор, за такими устройствами нужно присматривать.

Для зарядки гаджета можно использовать любые сертифицированные устройства, подходящие по техническим параметрам. При этом важно помнить, что многое зависит и от кабеля. Телефон может и не определить неоригинальный кабель, тогда снизится поток зарядки. После этого на экране появится сообщение, что аксессуар не оригинальный, кабель надо заменить.