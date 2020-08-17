Названы секретные коды для управления смартфоном

Все эти коды длинные и сложные, поэтому каждый год ими пользуется все меньше абонентов.

«Некоторые секретные коды на Android могут пригодиться клиенту в условиях отсутствия интернета и ограниченного времени. Например, комбинация #06# позволяет узнать информацию об IMEI смартфона пользователя. Экстренно выключить телефон поможет сочетание *##7594##. Чтобы не копаться в меню, а сразу сбросить телефон к заводским настройкам, нужно набрать команду ##7780##», — рассказал Мясоедов.

Он добавил, что эти сочетания символов и цифр универсальны, однако для iPhone есть специальные коды. Команда *3001#12345# активирует скрытое меню с информацией о SIM-карте, сотовой сети и уровнем сигнала.

Ранее эксперт Национального агентства финансовых исследований «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал о других секретных функциях современных смартфонов. Гаджет прекратит заряжаться, если в разъем попала грязь или влага. Смартфон может показать уровень износа аккумулятора и возможность стирать все личные данные из памяти дистанционно.