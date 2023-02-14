Технологии 14 февраля 2023, 07:47 Названы самые востребованные профессии в российском оборонном комплексе Ростех назвал востребованные профессии в российском оборонно-промышленном комплексе РИА «Новости»

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Оборонно-промышленный комплекс России в настоящий момент нуждается в квалифицированных кадрах примерно по 20 профессиям, в том числе операторов станков с программным управлением и фрезеровщиках. Об этом РИА «Новости» сообщили в государственной корпорации «Ростех».

«Наиболее востребованными в нынешних условиях являются слесари-электромонтажники, слесари механосборочных работ, наладчики станков с числовым программным управлением, операторы станков с программным управлением, фрезеровщики, токари и станочники», — сообщили в госкорпорации.

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Всего Ростех нуждается в специалистах по 20 направлениям. Оборонные предприятия в условиях специальной операции перешли на работу посменно, так как производство перевели на круглосуточный график.

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«Поэтому велика потребность в рабочих руках, на счету каждый специалист. Это касается как инженеров, так и рабочих», — добавили в Ростехе.

Ранее замглавы Ростеха Владимир Артяков сообщил, что корпорация начнет выпуск отечественных дронов до конца 2023 года.