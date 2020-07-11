Названы самые популярные вредоносные программы

По данным исследователей, на первом месте очутился троян Agent Tesla. Его обычно используют, что украсть пароли от Wi-Fi и учетные из Outlook. 3% организаций во всем мире сталкивались с этой программой.

Второе место в списке заняли ботнет Phorpiex и программа XMRig, их охват составил 2%. Phorpiex используется, чтобы распространять различные вредоносные программы. Например, по типу sextortion — их принцип основан на требовании выплат за личные снимки и видео с камер устройств. XMRig предназначена для майнинга криптовалюты Monero.

Исследователи отметили, что «в России в июне самым распространенным вредоносным ПО уже второй месяц подряд остается Emotet, атаковавший 6% российских организаций». Эта программа помогает распространять фишинговые письма с вредоносными ссылками и вложениями.

Для мобильных устройств чаще всего используется троян-дроппер Necro, который загружает на устройство вредоносное ПО, оформляет платные подписки и запускает навязчивую рекламу.