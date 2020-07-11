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    11 июля 2020, 11:13

    Названы самые популярные вредоносные программы

    Дарья Морозова

    Компания Check Point составила рейтинг программ и спам-рассылок, которые злоумышленники чаще всего использовали для кражи информации с личных устройств в июне.
    Названы самые популярные вредоносные программы

    По данным исследователей, на первом месте очутился троян Agent Tesla. Его обычно используют, что украсть пароли от Wi-Fi и учетные из Outlook. 3% организаций во всем мире сталкивались с этой программой.

    Второе место в списке заняли ботнет Phorpiex и программа XMRig, их охват составил 2%. Phorpiex используется, чтобы распространять различные вредоносные программы. Например, по типу sextortion — их принцип основан на требовании выплат за личные снимки и видео с камер устройств. XMRig предназначена для майнинга криптовалюты Monero.

    Исследователи отметили, что «в России в июне самым распространенным вредоносным ПО уже второй месяц подряд остается Emotet, атаковавший 6% российских организаций». Эта программа помогает распространять фишинговые письма с вредоносными ссылками и вложениями.

    Для мобильных устройств чаще всего используется троян-дроппер Necro, который загружает на устройство вредоносное ПО, оформляет платные подписки и запускает навязчивую рекламу.