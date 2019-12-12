  • Названы самые популярные у россиян смартфоны

    12 декабря 2019, 05:17

    Наталья Жуковская

    Крупнейшие российские ритейлеры сообщили, что в 2019 году граждан больше всего интересовали смартфоны с тройным модулем основной камеры, диагональю от 5,5 дюйма, объемом встроенной памяти не менее 64 гигабайт и функцией NFC для бесконтактной оплаты, сообщило РИА «Новости».
    Названы самые популярные у россиян смартфоны

    Хорошая камера в основном интересует россиян из-за активной жизни в соцсетях. Поэтому чаще всего покупаются телефоны, у которых есть три камеры и способные поддерживать фикцию трехкратного или пятикратного зума.

    Портал The Verge составил топ-100 гаджетов, определивших десятилетие

    Подробнее

    Ритейлеры уверены, что и в следующем году покупатели будут интересоваться телефонами с трехмодульными камерами, поэтому производители и дальше будут соревноваться в улучшении качества снимков. Тренд этого года у компаний — скрыть фронтальную камеру в корпус смартфона.

    Не меньшее значение для россиян стали большие экраны. Теперь наиболее популярными стали смартфоны с 5,5- или 6-дюймовым экраном. Спрос на них вырос с 5% до 46,3%.

    Одним из главных ожиданий следующего года, по мнению участников рынка, будут смартфоны с поддержкой 5G.