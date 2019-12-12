Названы самые популярные у россиян смартфоны

Хорошая камера в основном интересует россиян из-за активной жизни в соцсетях. Поэтому чаще всего покупаются телефоны, у которых есть три камеры и способные поддерживать фикцию трехкратного или пятикратного зума.

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Ритейлеры уверены, что и в следующем году покупатели будут интересоваться телефонами с трехмодульными камерами, поэтому производители и дальше будут соревноваться в улучшении качества снимков. Тренд этого года у компаний — скрыть фронтальную камеру в корпус смартфона.

Не меньшее значение для россиян стали большие экраны. Теперь наиболее популярными стали смартфоны с 5,5- или 6-дюймовым экраном. Спрос на них вырос с 5% до 46,3%.

Одним из главных ожиданий следующего года, по мнению участников рынка, будут смартфоны с поддержкой 5G.