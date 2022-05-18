Названы самые популярные цифровые инструменты для бизнеса в России

Цифровые инструменты для продвижения малого и среднего бизнеса в России используют более 80% предпринимателей. Результаты исследования, которое провела Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), представили на Российском интернет-форуме (РИФ).

Порядка 80% опрошенных предпринимателей используют для бизнеса e-com-площадки и/или средства интернет-коммуникаций, включая соцсети и мессенджеры. Более 40% респондентов сообщили, что используют и то, и другое.

Ключевыми критериями при выборе e-com-площадок для бизнеса стали наличие аудитории, ориентированной на покупки, удобство пользования сервисом и стоимость продвижения. Лидером по этим параметрам стал «Авито», которым пользуются 62% опрошенных представителей бизнеса. Второе место занял «Яндекс.Маркет», третье — Ozon.

Основным каналом интернет-коммуникации 44% респондентов назвали «ВКонтакте». На втором и третьем месте по популярности оказались собственные сайты предприятий и WhatsApp. Запрещенные в РФ зарубежные соцсети стали лидерами падения по числу пользователей в этой категории. При этом 20% опрошенных заявили о желании вернуться на иностранные площадки, а 12% оказались категорически против такой идеи, даже если отменят запрет.