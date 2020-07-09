Названы самые популярные смартфоны в России

С начала 2020 года россияне стали чаще покупать более дешевые смартфоны и выбирать менее известные бренды. Роскачество составило рейтинг популярных гаджетов, где первую строчку заняли устройства Xiaomi.

«Средняя цена на смартфон в России этой весной составила 18 274 рубля, что на 23% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, поскольку россияне предпочитают покупать не новинки, а проверенные модели, которые дешевеют год к году», — рассказала Роскачеству генеральный директор Price.ru Елена Суховей.

Она добавила, что ценник на гаджеты может вырасти к концу года на 10-15%. Но аналитики считают, что в этом случае россияне будут выбирать бюджетные модели до 20 тысяч рублей.

Специалисты Роскачества включили в рейтинг недорогие смартфоны. Теперь в списке значатся 182 модели. За время распространения коронавируса самым продаваемым брендом стал Xiaomi. В мае продажи смартфонов этой фирмы превысили спрос на Samsung в 1,7 раза, Honor — в 2,7 раза, а Apple — в 7,8 раза. Наиболее популярной моделью оказалась Xiaomi Redmi Note 9S на 64 гигабайта.

Самым быстрорастущим брендом эксперты назвали Realme. Рост фирмы составил 3562% по сравнению с прошлогодней весной. А вот смартфон Huawei P40 Lite навали сильным конкурентом недорогих смартфонов.

По данным Роскачества, за время пандемии россияне стали по-другому подходить к выбору гаджетов. Совсем отложили покупку техники 42,6% опрошенных, а 25% стали покупать устройства по соотношению цены и качества.