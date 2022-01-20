Названы самые популярные пароли у россиян в 2021 году

Чаще всего в 2021 году россияне использовали такие пароли, как «qwerty123», «qwerty1» и «123456». Об этом сказано в исследовании сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, сообщила газета «Известия».

В топ-5 популярных паролей у россиян в ушедшем году попали также «asdasd» и «12345». Отмечается, что распространенные пароли в России для учетных записей в доменных зонах.RU и.РФ несильно отличаются от мировых.

Среди самых популярных учетных данных в 2021 году: «qwerty123», «qwerty1», «123456», «a11111» и «123456789».

В десятку самых популярных кириллических паролей попали такие слова, имена и наборы букв, как «йцукен», «пароль», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «марина», «люблю», «андрей» и «кристина».

Специалисты провели анализ 35,5 миллиардов уникальных пар паролей и логинов, среди которых 250 миллионов новых (оказавшихся в открытом доступе из-за утечек данных в 2021 году). Из этого числа лишь 3,5% паролей были сложными — они включали в себя буквы, цифры и спецсимволы. Пароли, состоящие из более чем 10 знаков, составляли всего 16,5% от всего массива.

Простые учетные данные с легкостью можно выявить методом перебора, а значит и взломать аккаунт не составит труда. Представители крупнейших банков, почтовых сервисов и социальных сетей заявили, что не дают возможности пользователям устанавливать легкие пароли.

Чтобы защититься от киберпреступников, достаточно следовать всего лишь трем рекомендациям. Во-первых, крайне важно регулярно обновлять установленные приложения. Еще необходимо выбирать для своих аккаунтов длинные пароли. Установка многофакторной аутентификации также станет эффективным решением для защиты от мошенников.