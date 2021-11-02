Названы самые опасные компьютерные вирусы

Вместе с развитием технологий развиваются и вредоносные компьютерные программы. IT-эксперты рассказали Ura.ru, какие вирусы пришли на смену «червям» и как уберечь от них свои устройства.

«Современные „внучатые племянники“ вируса „Червь“ Роберта Морриса, такие как WCRY, LOCKY, CERBER, SODINOKIBI, RYUK и так далее, угрожают пользователям гораздо большими бедами, чем их „дедушка“. Полное шифрование данных на устройстве или кража приватной информации — это только часть тех бед, которые могут настигнуть пользователя», — рассказал разработчик Михаил Кондрашин.

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин, что гаджеты часто поражает вирус «троян». Он проникает на устройство через нелицензионное программное обеспечение.

«В смартфонах, как и в компьютерах, встречаются „трояны“, вирусы, способные поразить как все устройство, чтобы потребовать, например, за восстановление системы биткойны, либо полностью ее уничтожить. В Windows есть такое понятие, как „экран смерти“. „Трояны“ даже могут находиться самой прошивке смартфона, поэтому не рекомендую ставить неофициальные системы и обращаться по ремонту телефона в малые организации», — пояснил Вакулин.

Он добавил, что для того, чтобы защититься от некоторых типов вирусов, нужно использовать двухфакторную аутентификацию в соцсетях и мессенджерах.