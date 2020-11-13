Названы самые необычные космические разработки в России

В 2020 году список изобретений в космической сфере пополнили несколько необычных разработок. Специалисты предложили оригинальные способы чистить космос от мусора, проверять космическую технику и осуществлять групповой запуск спутников.

В Роспатенте выделили три самых необычных разработки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди них оказалось устройство, которое предназначено для очистки околоземного космического пространства от крупного мусора. Патент разработка получила 19 мая. Благодаря ей космос можно чистить в автономном режиме — без подключения наземного контура управления.

Незадолго до этого — 13 мая — патент выдали на способ инспектировать космические аппараты на низких околоземных круговых орбитах. Его отнесли к средствам наблюдения и слежения за полетом таких объектов.

«Способ включает выведение аппарата-инспектора на опорную орбиту», — уточнили в Роспатенте.

В Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина разработали и запатентовали устройство, предназначенное для группового запуска спутников. Патент на изобретение в области ракетно-космической техники предприятие получило 18 июня. С его помощью можно уменьшить массу устройства и сократить время его сборки.