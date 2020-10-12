Названы расходы на создание российского космического ядерного буксира

В России намерены разработать космический ядерный буксир, который позволит совершать полеты к планетам Солнечной системы. Проект обойдется более чем в четыре миллиарда рублей.

Сумма обозначена в материалах Роскосмоса, размещенных на сайте госзакупок. Внимание на них обратило РИА «Новости».

Речь идет о создании аванпроекта космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем. Работать он будет на основе ядерной энергетической установки. В рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон» на это потребуется 4,2 миллиарда рублей.

Об активной работе над проектом в июле рассказывал глава корпорации Дмитрий Рогозин. В настоящий момент на предприятиях Роскосмоса создают транспортно-энергетический модуль (ТЭМ). Основой для него послужит ядерная энергодвигательная установка мегаваттного класса.

Спутники с ТЭМ, как предварительно задумано, будут готовить к запуску на космодроме Восточный. Для этого построят технический комплекс, который планируют ввести в эксплуатацию в 2030 году.

Планы о запуске на орбиту космического ядерного буксира для летных испытаний озвучил в январе 2020 года первый замгенерального директора Роскосмоса Юрий Урличич. После этого начнется его серийное производство и коммерческое использование.