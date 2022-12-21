Технологии 21 декабря 2022, 01:47 Роскосмос оценил возможные убытки в 2022 году Директор Юрий Борисов: в 2022 году убытки Роскосмоса составят 50 млрд рублей РИА «Новости»

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Предприятия госкорпорации Роскосмос по итогам 2022 года понесут убытки в размере более 50 миллиардов рублей. Таким прогнозом директор Роскосмоса Юрий Борисов поделился с газетой «Ведомости».

«Основной источник убытков был связан с ненадлежащей организацией работы предприятий», — отметил он.

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Борисов связал убытки с невыполнением в срок госзаказа или заказов самой госкорпорации. По его словам, на это повлияли «ненадлежащая организация процесса и трудовая дисциплина». Таким образом, почти все ведущие предприятия Роскосмоса не выполнили обязательства за последние несколько лет.

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В 2021 году убыток госкорпорации составлял 31 миллиард рублей. Ситуация усугубилась после начала российской спецоперации. После введения санкций Роскосмос отказался от ряда международных контрактов, среди которых — поставка двигателей.

Роскосмос и Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина заключили два договора на создание двух лунных миссий. Как указано на сайте госзакупок. Договор подразумевает создание аппарата в 2022–2024 годах для исследований поверхности спутника Земли.