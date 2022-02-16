Названы приложения, способные воровать личные данные

Мошенники могут заполучить личные данные со смартфона потенциальной жертвы с помощью вредоносного ПО. Причем информацию может украсть даже приложение «фонарик», предупредила аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.

«Троянские программы, обладающее какими-либо полезными особенностями для пользователя, чаще всего запрашивают дополнительные необоснованные разрешения на доступ к различным функциям и файлам смартфона и управление ими», — рассказала Лынова агентству «Прайм».

Она уточнила, что личные данные могут украсть через любое приложение. В качестве примера аналитик привела фонарик, редактор фотографий и программу для подсчета калорий. Чтобы избежать заражения вредоносным ПО Лынова посоветовала скачивать приложения только с официальных площадок.

Еще специалист рекомендовала использовать мобильные антивирусные средства. Такие программы позволят своевременно зафиксировать скрытую вредоносную активность. В итоге мошенники не смогут получить доступ к личным данным в устройстве.