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    16 июля 2021, 04:36

    Названы причины, по которым нельзя выбрасывать старый смартфон

    Анастасия Кукова

    Отслуживший свое смартфон нельзя просто так выбросить с бытовым мусором. Для его изготовления используются токсичные компоненты. Они долго разлагаются в природе и могут навредить окружающей среде и людям. Лучше сдать гаджет в ломбард, в специальные пункты приема вторсырья или в трейд-ин.

    Названы причины, по которым нельзя выбрасывать старый смартфон

    Об этом агентству экономических новостей «Прайм» сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Он объяснил, что корпус смартфона выполняется из пластика или металла. Пластик разлагается сотни лет, а при сжигании выделяет токсичные вещества. Экран делают из стекла, которое может поранить людей, участвующих в утилизации отходов.

    Эксперт назвал аккумулятор одним из самых опасных компонентов гаджета. Он может содержать хром, свинец, щелочи, никель, кадмий, ртуть и литий. Его лучше сдать в повторную обработку. Не стоит вскрывать аккумулятор самостоятельно, это опасно.

    Кузьменко напомнил, что по закону за неправильную утилизацию телефона могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей.

    В Роскачестве сообщил, что современные смартфоны не являются жаростойкими. Они рассчитаны на температуру 0… +35 градусов.