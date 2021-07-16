Названы причины, по которым нельзя выбрасывать старый смартфон

Отслуживший свое смартфон нельзя просто так выбросить с бытовым мусором. Для его изготовления используются токсичные компоненты. Они долго разлагаются в природе и могут навредить окружающей среде и людям. Лучше сдать гаджет в ломбард, в специальные пункты приема вторсырья или в трейд-ин.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Он объяснил, что корпус смартфона выполняется из пластика или металла. Пластик разлагается сотни лет, а при сжигании выделяет токсичные вещества. Экран делают из стекла, которое может поранить людей, участвующих в утилизации отходов.

Эксперт назвал аккумулятор одним из самых опасных компонентов гаджета. Он может содержать хром, свинец, щелочи, никель, кадмий, ртуть и литий. Его лучше сдать в повторную обработку. Не стоит вскрывать аккумулятор самостоятельно, это опасно.

Кузьменко напомнил, что по закону за неправильную утилизацию телефона могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей.

В Роскачестве сообщил, что современные смартфоны не являются жаростойкими. Они рассчитаны на температуру 0… +35 градусов.