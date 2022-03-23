Названы причины перегрева смартфонов

Частый перегрев вреден для смартфона и может сократить срок его службы. Руководитель отдела по тестированию, кастомизации и сертификации Максим Филин рассказал «Газете.ru», из-за чего чаще всего перегреваются гаджеты.

Первая причина — слабое сетевое покрытие. Если сеть плохая, а смартфон выполняет сложные задачи, это перегружает его.

«Если сигнал сети слабый, а пользователь пытается ее максимально использовать, например, смотреть YouTube или скачивать файлы, то устройство может разогреваться. Это происходит потому, что все силы системы брошены на условный модем, который стремится обеспечить то, что хочет получить пользователь — скачать файлы. Даже если пользоваться смартфоном как обычно, а он вдруг начинает нагреваться, это означает, что что-то активно работает в фоновом режиме. Например, могут выгружаться или передаваться файлы», — рассказал эксперт.

Кроме того, перегружать телефон сложными задачами не стоит во время зарядки. А заряжать телефон нужно только лицензионными зарядными устройствами, поскольку часто нелицензионные зарядки не выдают номинальную мощность, из-за чего батарейка расходуется быстрее, чем пополняется. Это тоже может способствовать дополнительному нагреву устройства.