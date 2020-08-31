Названы причины перегрева смартфона

Нагрев телефона — распространенная проблема среди пользователей. Гаджет может стать горячим по нескольким причинам, в том числе и опасным. Об этом рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, смартфон может нагреваться из-за недостаточно качественной связи для работы приложений. Мессенджерам, приложениям статистики, картам, почтовым службам нужен быстрый интернет.

Если его нет, то сервис начинает отправлять большое количество запросов. Это заканчивается разрядкой телефона и его нагревом, пояснил Щельцин агентству «Прайм».

Также смартфон становится горячим, если происходит перегрев процессора. Он может себя так повести, если человек использует слишком много инструментов: Wi-Fi, GPS и Bluetooth.

«Не все гаджеты предназначены для плотной работы, нужна передышка, возможно, стоит даже выключить на время аппарат», — посоветовал эксперт.

Ранее директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, что зарядник от телефона не стоит оставлять в розетке надолго. Может начаться пожар. Не исключено, что пострадает и само устройство.