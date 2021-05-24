Названы причины низкой раскрываемости киберпреступлений в России

Число совершенных киберпреступлений ежегодно растет, но их раскрываемость далека от идеальной. По разным оценкам, до суда доходит менее 10% дел с обвинительными заключениями. В марте 2020 года генпрокурор России Игорь Краснов назвал рост подобных преступлений назвал «галопирующим». Он заявил о бессилии правоохранителей перед киберпреступниками.

Как сообщила газета «Известия», самой популярной схемой остается вымогательство денег по телефону. По данным Сбербанка, ежедневно свершается 100 тысяч подозрительных звонков. Число успешных случаев мошенничества, по данным банка «Тинькофф», выросло на 60%. При этом средний чек успешной мошеннической атаки уменьшился с 15061 рубля до 13900, на 8%.

По мнению адвоката, управляющего партнера адвокатского бюро «Щеглов и партнеры» Юлии Лялюцкой, причина низкой раскрываемости киберпреступлений в России кроется в сравнительно небольших размерах хищений.

«Когда человек попался на удочку и отдал мошенникам 10–30 тысяч рублей, первое, о чем он спрашивает себя: зачем мне тратить месяцы своей жизни на общение с правоохранительными органами, если деньги мне уже никто не вернет? Так что в полицию обращается разве что один из 10 обманутых граждан», — объяснила адвокат.

Помимо этого, в стране нет попыток «глобализации» таких преступлений. Никто не пытается объединить их в серию по каким-либо признакам.

«Единственной целью, кажется, является сбросить с себя такой „копеечный“ материал, чтобы не портить статистику», — добавила Лялюцкая.

Юрист и член экспертного совета по экономике в Госдуме РФ Алексей Микаелов сообщил, что 75% производств по уголовным делам о киберпреступлениях приостанавливаются за неустановлением обвиняемого.

«Примерно 6% уголовных дел прекращают по реабилитирующим основаниям, и только 7% уголовных дел направляют с обвинительным заключением в суд для дальнейшего разбирательства. То есть, количество совершаемых киберпреступлений — миллионы, а количество осужденных по ним — всего лишь десятки», — подчеркнул Маркелов.

Он подчеркнул, что методы таких преступлений постоянно меняются, а специалисты, которые их расследуют, не всегда обладают необходимыми знаниями и работают по старым схемам.

С начала пандемии число краж с банковских счетов россиян выросло на 30%. Из них около 70% преступлений были совершены с использование информационных технологий. Больше других граждан страны от телефонных мошенников пострадали жители Удмуртии, Вологодской области и Карелии.