Названы преимущества виртуальных SIM-карт

«Физическая SIM-карта — это технология прошлого века, она сопровождает нас без малого 30 лет. И сейчас она серьезно ограничивает возможности как умных IoT-устройств, так и абонентского оборудования. Именно поэтому был в свое время запущен процесс разработки eSIM», — приводит агентство слова Прокофьева.

Эксперт подчеркнул, что виртуальная SIM-карта дешевле обычной. С ее помощью можно легко управлять несколькими устройствами интернета вещей, что делает жизнь в окружении новых технологий проще и удобнее.

Это изобретение тестируют в России уже несколько лет, однако в стране пока не создали необходимую инфраструктуру для его массового использования. Регистрировать eSim пока придется по старинке — с паспортом в офисе оператора связи.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский перечислил самые распространенные причины блокировки SIM-карт. Среди них несоответствие реальных паспортных данных и указанных в договоре, кража или рассылка спама.