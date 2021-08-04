Названы преимущества ракеты «Сармат» над противоракетной обороной США

Осенью 2021 года состоятся первый запуск новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования «Сармат». Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о главных преимуществах новой разработки в беседе с Nation News.

«Это самая большая ракета в мире, ее вес составляет до 200 тонн. Данная МБР придет на замену другой большой ракете, которую на Западе называют „Сатана“, а мы — „Воевода“», — рассказал эксперт.

Специалисты отметил, что у «Воеводы» заканчивается срок гарантийного боевого дежурства. Именно поэтому было принято решение о создании новой ракеты. Среди преимуществ новой ракеты — более высокая дальность полета. Полковник заявил, что «Сармат» может достигнуть территорий США, обойдя при этом все существующие американские системы противоракетной обороны.