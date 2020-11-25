Названы предварительные сроки появления аэротакси в России

Уточняется, что идею аэромобильности поддержали власти, в стране предусмотрена «Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года». Поэтому уже через 10 лет могут появиться первые летающие такси. В столице уже приняли ряд постановлений, которые являются основой для начала работ по пилотированию и внедрению новой техники.

Как заметил ректор МАИ Михаил Погосян, в настоящее время летательные аппараты используются практически во всех сферах.

«Это мониторинг трубопроводов и доставка грузов большой массы, замена спутников и обеспечение информационной среды, аэротакси и многое другое», — пояснил специалист.

Он добавил, что такое направление технологического развития не остановится и будет лишь продолжить набирать обороты.