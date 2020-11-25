25 ноября 2020, 11:39
Названы предварительные сроки появления аэротакси в России
Участники международной конференции «Беспилотные летательные аппараты» в Московском авиационном институте (МАИ) пришли к выводу, что Россия будет испытывать нехватку транспорта даже при развитой дорожной системе. По этой причине в скором времени станут актуальными различные аэромобильные проекты, информирует РИА ФАН.
Уточняется, что идею аэромобильности поддержали власти, в стране предусмотрена «Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года». Поэтому уже через 10 лет могут появиться первые летающие такси. В столице уже приняли ряд постановлений, которые являются основой для начала работ по пилотированию и внедрению новой техники.
Как заметил ректор МАИ Михаил Погосян, в настоящее время летательные аппараты используются практически во всех сферах.
«Это мониторинг трубопроводов и доставка грузов большой массы, замена спутников и обеспечение информационной среды, аэротакси и многое другое», — пояснил специалист.
Он добавил, что такое направление технологического развития не остановится и будет лишь продолжить набирать обороты.