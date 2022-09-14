Эксперт по ремонту Левина назвала неудобными системы Умный дом | 360°

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14 сентября 2022, 16:08

Эксперт по ремонту Левина назвала неудобными системы Умный дом

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Эксперт по ремонту Юлия Левина заявила, что система Умный дом бесполезна, так как большинством ее функций никто не пользуется. Об этом сообщило РИА «Новости».

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По данным сайта «Дни.ру», 90% обладателей Умного дома не используют систему комплексно. Большинству просто лень разбираться в настройках, поэтому самой популярной остается лишь функция включения или выключения света при помощи голоса. Некоторые вещи, например, включение светильников, вообще удобнее делать вручную, чем при помощи смартфонов.

Технология Умный дом

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