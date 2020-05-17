Названы правила для повышения качества работы смартфонов

Спустя какое-то время после покупки смартфоны начинают хуже работать. Одна из главных причин потери производительности — недостаток памяти из-за большого объема файлов.

«Соответственно, следует периодически проводить чистку телефона: удаляйте приложения, которыми не пользуетесь, а также дублирующие друг друга приложения, ненужные и старые файлы, неудачные фото и видео», — посоветовал агентству «Прайм» директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.

Он добавил, что для чистки телефона есть большое количество специальных программ. Если гаджет старый, то можно убрать эффект анимации в настройках. Это тоже может замедлять работу смартфона.

«Можно скачать простую визуальную оболочку, которая не будет занимать много места. Не стоит также забывать, что есть функция принудительной перезагрузки смартфона, которая зачастую помогает устранить мелкие неисправности», — посоветовал эксперт.

Иногда можно сбросить настройки смартфона до заводских, чтобы он начал лучше работать. При этом необходимо помнить, что перед сбросом нужно сделать резервную копию.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, что самый лучший способ утилизировать смартфон - программа трейд-ин.