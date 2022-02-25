Названы последствия санкций на поставки авиакомпаниям

Запрет на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям потребует практически радикальной перестройки всех цепочек поставок. Об этом «360» заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Мы видим, что есть пример Ирана, который живет в режиме подобных ограничений уже не год, а более десятилетия. C этой точки зрения нет ничего невозможного в том, чтобы сохранить авиаперевозки внутри страны и по доступным международным направлениям. Другое дело, что это потребует практически радикальной перестройки всех цепочек поставок», — отметил эксперт.

По его словам, Россия успела создать ряд образцов авиатехники гражданского назначения, правда, с широким использованием иностранных комплектующих. Пантелеев добавил, что программа импортозамещения должна дать ответ на этот вопрос.

Эксперт указал, что за авиационными санкциями неизбежно последует увеличение расходов российских компаний, сокращение доступных рынков, куда можно будет выполнять полеты, вполне вероятно снижение общего объема перевозок и концентрация на внутреннем рынке.

Пантелеев также прокомментировал решение ЕС приостановить техническое обслуживание воздушных судов.

«Вопросы безопасности граждан России для европейцев никогда никакого значения не имели. Для них это была часть сделки по продаже своих самолетов на развивающийся или, наоборот, стагнирующий рынок», — отметил эксперт.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российским авиакомпаниям прекратят продавать самолеты и авиационное оборудование, а доступ страны к важнейшим технологиям и программному обеспечению ограничат.