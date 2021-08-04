Названы последствия происшествия с российским модулем МКС «Наука»

Случай с внезапно включившимися двигателями российского космического модуля «Наука» не нанес никакого ущерба Международной космической станции, однако последствия ЧП могут проявиться потом. Расследованием происшествия займется специальная комиссия. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

«Модуль, видимо, сам не мог поверить в то, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное [состояние] систему управления модуля, система управления решила, что она еще в свободном полете — и, не понимая, что происходит, для безопасности сработал алгоритм, включающий двигатели на отвод. <…> Такого, конечно, не должно было случиться. В причинах этого сейчас разбирается комиссия», — объяснил Крикалев.

Модуль «Наука» запустили с Байконура 21 июля ракетой-носителем «Протон-М». Через восемь дней он подлетел к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. После стыковки на «Науке» внезапно включились двигатели, которые развернули станцию на 540 градусов.

Чтобы вернуть МКС в нужное положение, экипаж задействовал двигатели «Звезды» и грузового корабля «Прогресс МС-17». Никто из космонавтов не пострадал.