Названы полезные манипуляции со смартфоном

Для улучшения работы смартфона нужно ежедневно его перезагружать и очищать оперативную память в настройках телефона. Как сообщил хакер Сергей Вакулин, он сам так делает ежедневно.

В разговоре с URA.RU эксперт по кибербезопасности \уточнил, что эти нехитрые манипуляции помогают улучшить быстродействие гаджета, его оперативность и производительность. Это также влияет на его оперативную память.

Вакулин посоветовал проверять работу приложений в фоновом режиме.

«Они потребляют электроэнергию даже когда вы ими не пользуетесь, когда телефон находится в выключенном состоянии. Естественно, необходимо в настройках отслеживать статистику, мониторить такие приложения», — подчеркнул Вакулин.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал отказаться от установки приложений, которые плохо изучены пользователем. Они могут поставить пять программ для звонков, не удалить ни одно из них, а потом удивляться медленной работе телефона.

Руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян посоветовал тщательно проверять настройки смартфона и работу приложений. Он подчеркнул, что в особенности это правило касается хозяев Android-устройств. Только эти гаджеты могут дать одному приложению доступ к пуш-уведомлениям для остальных.