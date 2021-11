Названы победители IV Всероссийского фестиваля по ИИ и программированию RuCode

Итоги IV Всероссийского фестиваля по искусственному интеллекту и программированию RuCode 4.0 подвели в Центре развития IT-образования МФТИ. Всего в учебном фестивале приняли участие представители 82 регионов и 39 стран мира.

Фестиваль RuCode 4.0 стартовал 27 сентября. Стать его участником на первом этапе мог любой желающий. Достаточно было стать слушателем одного из трех курсов: «Искусственный интеллект», «Алгоритмическое программирование» и «Программирование 1С». На этом этапе участие приняли шесть тысяч человек.

На втором этапе лекции и практические занятия для слушателей курсов проводили преподаватели ведущих вузов страны и специалисты крупных российских IT-компаний. На третьем этапе испытаний участники показали использование полученных знаний на практике.

Для этого для них провели зачет по алгоритмическому программированию и чемпионат по направлению «Искусственный интеллект». Участниками второго третьего этапа стали 5452 человека.

Победителями учебной части по алгоритмическому программированию стали шесть команд. После они соревновались между собой и количество чемпионов сократилось до трех. В дивизионе А/В первое место досталось команде Energy is not over. В дивизионе C/D (E/F) первенство получила команда «MuPaH4yKu».

В чемпионате по искусственному интеллекту победителей выбрали в трех категориях. С заданием от «Сбера» справился Андрей Аргаткин из Красноярска. В треке от платформы ИНИД первенство разделили москвич Константин Тихонов и представитель Новосибирска Дмитрий Кузюрин. Первое место за лучшее решение своей задачи в треке Deep Learning School досталось команде DarkSide.

Впервые за всю историю проведения фестиваля RuCode там составили рейтинг самых активных участников, которые не пропускали ни одной лекции и показали большой прогресс в обучении. Еще одним новшеством стали лекции о том, как работает блокчейн, тонкостях NLP и программировании на современных языках. Своими знаниями поделились специалисты крупнейших IT-компаний России. Для тех, кто делает только первые шаги в алгоритмическом программировании на фестивале RuCode 4.0 создали открытый дивизион F.

Как отметил директор Центра развития IT-образования МФТИ и инициатор проведения учебного фестиваля RuCode Алексей Малеев, количество участников увеличивается с каждым разом, благодаря тесному сотрудничеству ведущих вузов России.

«Мы на каждый фестиваль придумываем новые активности. В этом году к двум основным направлениям добавилось программирование 1С от партнера фестиваля „Фирмы 1С“. Участники могли попробовать свои силы в этом тематическом направлении, а кто-то уже успел заинтересоваться темой и планирует дальше развивать свои навыки. Кроме того, во время интенсивов ведущие российские представители IT-отрасли читали открытые лекции по теме blockchain и NLP. Это тоже нововведение, которое появилось в RuCode 4.0», — отметил он.

Первый RuCode провели весной 2020 года. Тогда его организовали всего 10 вузов. Организаторами последнего мероприятия стали 16 высших учебных заведений России, общественные организации и IT-парки. Индустриальными партнерами фестиваля выступили компании «Яндекс», «Фирма 1С», «Сбер», ИНИД и Deep Learning School.

За все время существования RuCode прошли курсы и интенсивы, а также приняли участие в соревнованиях более 50 тысяч увлеченных программированием человек в возрасте от девяти до 70 лет.