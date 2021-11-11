Названы особенности российских истребителей Су-75 и Су-75Э

Издание Life отметило отличительные характеристики российских истребителей пятого поколения Су-75 Checkmate и Су-57Э, которые разработаны компанией «Сухой» ОАК «Ростех».

ЛТС Checkmate получил самые крупные внутренние отсеки для вооружения, продвинутое бортовое оборудование и один двигатель. Его главное преимущество заключается в сочетании высоких боевых возможностей, летного часа и невысокой цены. Су-57Э оснащен двумя двигателями. Его отличают высокие летно-технические характеристики и малая заметность.