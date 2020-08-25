Названы основные минусы детских смарт-часов

По данным компании «Связной», в России за первую половину 2020 года продали 223,2 тысячи девайсов. Общая выручка от продаж составила 561 миллион рублей. Часы обходятся родителям примерно в 2,5 тысячи рублей.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» назвала самые популярные бренды: et, Elari, «Кнопка жизни», Geozon и Digma. Отмечается, что аксессуары стали покупать чаще перед новым учебным годом.

Среди минусов гаджета отметили его слабую автономность, многие часы работают всего два-четыре часа.

«Батарея садится за пару часов при отправке пары сообщений и пары видеовызовов. Заряжается дольше, чем разряжается», — написал Евгений в отзывах об ELARI KidPhone 4G на «Яндекс.Маркете».

Вторая проблема смарт-часов — частые ошибки и отсутствие поддержки разработчиков. Еще один минус — частый брак.