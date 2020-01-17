Названы опасно разряжающие смартфоны приложения в Google Play

Разработчик антивирусов Bitdefender вычислил 17 приложений для Android, которые сильно разряжают батарею смартфона. Это происходит из-за неконтролируемой рекламы в приложениях.

Список всех приложений, разряжающих смартфоны, опубликовал на сайте Bitdefender. После установки эти приложения скрывают свое присутствие и постоянно отображают агрессивную рекламу. Отмечается, что, хотя они и не являются вредоносными, но тактика, которую они используют, чтобы уклоняться от системы проверки в Google Plау, традиционно ассоциируется с вирусной.

В течение 48 часов с приложениями не происходит ничего подозрительного, они откладывают на два дня сокрытие своего присутствия и показ рекламных объявлений. Это одна из тактик, которую разработчики используют для установки своих приложений в Google Play.

Эксперты отметили, что после 48 часов включалась неконтролируемая реклама, которая мешала нормальному использованию программ и серьезно нагружала процессоры смартфонов. Bitdefender сообщил о проблеме в Google.

Среди приложений, которые используют такую тактику, игры и офисные утилиты: симулятор гонок Car Racing 2019, галереи с обоями 4K Wallpaper и Backgrounds 4K HD, файловый менеджер и другие. Всего эти приложения скачали более 550 тысяч пользователей.