Названы настройки в смартфоне, которые не стоит менять

Современные гаджеты имеют большое количество настроек. Одни общеизвестны, другие — нет. Директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев посоветовал не менять параметры работы смартфона, если человек точно не знает, чем это закончится.

Так, лучше не трогать настройки SIM-карты. Это может привести к сбою в работе Сети или интернета, рассказал Косарев агентству «Прайм». Лучше проконсультироваться со специалистом. Также нужно быть осторожными с подписками и платными услугами. Их операторы иногда встраивают в меню «симок».

«Сломать что-то в телефоне, открыв настройки, нельзя, но подпортить качество его работы возможно», — отметил эксперт.

Также следует быть аккуратнее с настройками особых возможностей. К примеру, режима для слабовидящих. Если неправильно настроить этот параметр, то интерфейс гаджета поменяется, и владелец какое-то время не сможет вернуть прежние настройки.

«Особенно это актуально для старшего поколения, которому чаще всего устанавливают интерфейс с более крупным шрифтом», — предупредил Косарев.

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