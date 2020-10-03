Названы настройки смартфона, которые опасно трогать

В любом смартфоне есть настройки, которые пользователям трогать не рекомендуется. Иначе можно отключить нужные для работы аппарата системы или потерять гарантию на устройство. Об этом рассказал руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов.

В интервью агентству «Прайм» Куканов объяснил, что редактировать настройки, связанные с блокировкой входящих вызовов, стоит с осторожностью. Иначе можно случайно активировать запрет на звонки с номеров, которых нет в записной книге и со скрытых номеров.

«Также стоит быть осторожными с настройками „Универсального доступа“ — можно активировать определенные интерфейсные возможности, которые затем будет не так-то легко отменить», — предостерег Куканов.

Эксперт также отметил, что не стоит использовать Jailbreak (на iOS) и root-доступ (на Android). Эти приложения позволяют получить расширенные административные права и полный доступ к файловой системе.

Россиянам ранее объяснили, почему гаджет может быстро разряжаться. Длительность времени, в течение которого батарея смартфона держит заряд, зависит от многих факторов. Одна из причин, по которой смартфоны обычно приходится заряжать чаще — это работающие в фоновом режиме программы. Также смартфон будет быстрее разряжаться и при работе в связке со смарт-часами.