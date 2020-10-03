Названы настройки смартфона, которые опасно трогать
В интервью агентству «Прайм» Куканов объяснил, что редактировать настройки, связанные с блокировкой входящих вызовов, стоит с осторожностью. Иначе можно случайно активировать запрет на звонки с номеров, которых нет в записной книге и со скрытых номеров.
«Также стоит быть осторожными с настройками „Универсального доступа“ — можно активировать определенные интерфейсные возможности, которые затем будет не так-то легко отменить», — предостерег Куканов.
Эксперт также отметил, что не стоит использовать Jailbreak (на iOS) и root-доступ (на Android). Эти приложения позволяют получить расширенные административные права и полный доступ к файловой системе.
Россиянам ранее объяснили, почему гаджет может быстро разряжаться. Длительность времени, в течение которого батарея смартфона держит заряд, зависит от многих факторов. Одна из причин, по которой смартфоны обычно приходится заряжать чаще — это работающие в фоновом режиме программы. Также смартфон будет быстрее разряжаться и при работе в связке со смарт-часами.