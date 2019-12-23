Названы мобильные приложения, которыми чаще всего пользуются россияне

Россияне чаще всего заходят в WhatsApp и YouTube, используя свои смартфоны. Наименьшей популярностью пользуются Twitter и Pinterest, выяснили специалисты Mediascope «Медиапотребление в регионах России».

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Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования, 69% опрошенных россиян пользуются приложением WhatsApp в своем смартфоне. В YouTube заходят 53% пользователей, а «ВКонтакте» и Сбербанк Онлайн используют по 51% респондентов.

Меньше всего голосов пришлось на Twitter и Pinterest. Эти приложения запускают только по 4% россиян. Немного больше приходится на TikTok (6%), Facebook (12%) и Telegram (14%).

При этом эксперты выяснили, что WhatsApp чаще всего используют жители московского региона, Татарстана, Кавказа, Якутии, Башкортостана и Дальнего Востока.

В Петербурге и области, а также на Урале, в Поволжье и Татарстане больше других предпочитают «ВКонтакте», а Facebook и Telegram запускают в Москве, Петербурге и областях.

Исследование проводилось с помощью телефонного опроса среди россиян старше 16 лет. На вопросы отвечали порядка 13 тысяч пользователей из 84 регионов страны.