Названы марки гаджетов, которые страхуют чаще других

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Специалисты проанализировали 100 тысяч договоров страхования гаджетов. Оказалось, что 27% застрахованных гаджетов приходится на Apple и Samsung. ZTE стоят на втором месте (11%). Далее следуют Nokia, Honor и Meizu (8%, 7% и 6% соответственно). От общего числа застрахованных через компанию гаджетов средние показатели у Sony, Fly, Xiaomi, Huawei. А вот смарфтоны от Lenovo владельцы, по-видимому, не слишком берегут. Доля этих гаджетов меньше 1%.

«В нашем портфеле на страхование новой техники приходится 86% договоров страхования, а 14% — на уже используемые гаджеты, которые страховались сразу после дорогостоящего ремонта», — пояснил глава управления партнерских продаж Константин Филиппов.

Чаще всего страховкой приходится пользоваться в случае механических повреждений, как правило, падений гаджетов. Доля таких обращений составляет 87%. В 8% владельцы телефонов обращались в компанию, если уронили телефон или планшет в воду или же опрокинули на них чашку с чаем, кофе. В 3% случаев страховой случай наступил при краже гаджета.