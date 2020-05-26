Названы лучшие бюджетные смартфоны

Смартфоны, которые отвечают основным запросам пользователей, можно найти и в ценовой категории «до 10 тысяч рублей», считает IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. При этом, это необязательно будет китайский девайс.

«Обычно к бюджетным относят смартфоны, чья стоимость не превышает 12-15 тысяч рублей. Однако аппараты, удовлетворяющие основные запросы пользователей, можно найти и в ценовой категории «до 10 тысяч рублей», — рассказал Николаев агентству «Прайм».

В качестве примера эксперт привел смартфон Samsung Galaxy A10, цена которого около 8,5 тысячи рублей. По словам Николаева, аппарат обладает неплохим аккумулятором, картой памяти, правда, имеет только одну камеру на 13 Мп. Впрочем, по словам эксперта, ее вполне хватит для фотографий «неплохого качества».

Realme 5 — еще одна бюджетная модель. Этот смартфон обходит предыдущий Samsung Galaxy A10 по многим параметрам: начиная от размера экрана и заканчивая выносливостью аккумулятора. Стоимость этого аппарата немного выше — около 11 тысяч рублей.

Николаев отметил, что заслуживают внимания и смартфоны от двух наиболее известных производителей из Китая — это Huawei и Xiaomi. Линейка этих аппаратов обновляется быстро, это позволяет купить «устаревшие» модели более выгодно.

Компания Apple планирует выпустить в 2020 году целых четыре устройства IPhone 12, пишет Business Insider со ссылкой на свои источники. У них будут OLED-экраны и поддержка 5G. Apple рассчитывает презентовать новые модели смартфона предстоящей осенью.