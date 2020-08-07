Названы «любимые» пароли мошенников

Самые банальные на протяжении многих лет — комбинации по типу qwerty.

Не стоит также ставить в качестве пароля номер телефона, свое имя или день рождения, другие общедоступные данные.

Многие порталы просят создавать более сложные пароли — длинные, до 15 символов, строчными и заглавными буквами. Это позволит защитить пользователей от взлома хакеров.

При этом эксперт рекомендует использовать разные пароли для каждого сервиса или пользоваться специальными программами — менеджерами паролей.

«Придумать хороший пароль поможет генератор паролей. Самый сложный пароль нужно создать для основной почты, так как получив к ней доступ, мошенники смогут взломать и остальные сервисы», — объяснил Мясоедов.

При сомнении в надежности пароля его можно проверить через специальные сервисы, написала «Свободная пресса». Например, на сайтах компаний по информационной безопасности можно ввести комбинацию и сравнить ее с теми, что уже утекли в Сеть и попали в базы мошенников.