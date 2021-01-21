Названы конкуренты находящегося в разработке складного iPhone

Как заявил сооснователь компании Стив Возняк, он давно ждет этой модели популярного во всем мире гаджета, пишет Life.

«Apple долгое время удавалось становиться первой сразу в нескольких областях: сканер отпечатков пальцев, технология распознавания лиц и бесконтактная оплата через Apple Pay. Но они не смогли стать первыми в сфере раскладных смартфонов, и это очень беспокоит меня», — признался изобретатель.

Он подчеркнул, что и сам хотел бы заполучить такой телефон для личного пользования. Пока в магазинах России можно найти всего четыре складные модели смартфонов. В их числе Huawei Mate XS, стоимость которого составляет примерно 200 тысяч рублей.

Кроме этого, в списке Samsung Galaxy Fold и Z Flip, за которые нужно заплатить около 160 и 70 тысяч рублей соответственно. Еще один такой гаджет — Motorola Razr 5G приблизительно за 120 тысяч рублей.