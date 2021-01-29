Названы источники вирусов, атакующих мобильные банки на смартфонах

Безобидные программы, которые предлагает установить магазин приложений, могут оказаться вирусами, которые способны украсть данные пользователя со смартфона. Вредоносные программы могут попасть на телефон и через фишинговые ссылки.

Как сообщил агентству экономической информации «Прайм» менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров, вирус, получив критические важные разрешения после установки, начинает делать фотографии, записывать видео или красть с телефона файлы.

«Чаще всего злоумышленников интересуют данные мобильного банка, однако некоторые программы могут похищать также фотографии, и, если среди них найдутся „нюдсы“ (интимные фото), хакер затем может начать шантажировать владельца смартфона», — рассказал эксперт.

Он посоветовал внимательно относиться к разрешениям, которые владелец смартфона дает новым приложениям. В особенности, если речь идет о доступе к камере и микрофону, отправке через Сеть и изменению файлов памяти. Если вас не устраивают запросы и требования приложения лучше его не устанавливать вообще.

Бодров рекомендовал доверять приложениям с высоким рейтингом, большим количеством скачиваний и положительными отзывами. Но лучше всего использовать на телефоне активные антивирусы известных производителей.