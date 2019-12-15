Названы худшие пароли года. Их взламывали чаще всех

Всего в базу данных паролей внесено 500 миллионов шифров. К худшим паролям относятся такие комбинации: числа (например, 12345), распространенные женские имена и наборы букв, образующие горизонтальную или вертикальную строки на клавиатуре (допустим, asdfghjkl). В топ-15 попала также фраза «я люблю тебя».

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До сих пор самым популярным паролем остается слово «пароль». Несмотря на предупреждения он популярен у 830,8 тысячи человек.

Авторы списка приводят две причины, по которым интернет-пользователи отказываются придумывать более сложные комбинации. Простые пароли легко запомнить, а еще люди полагают, что у них нет тайн.

«Однако вы закрываете дверь, выходя из дома. Даже если внутри нет ничего ценного, вы все равно не хотите, чтобы незнакомцы находились среди ваших личных вещей», — говорится в сообщении.

В связи с этим авторы материала интересуются, почему же тогда люди отказываются от подобного образа жизни в Сети.

Разработчик предупредил, что из-за взлома могут быть заблокированы учетные записи, например, в электронной почте, облачном хранилище. А восстановить их может быть не так то просто.