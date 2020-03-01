Названы характеристики новых видеокарт Nvidia. Они напугали числом ядер CUDA и объемом памяти

Компания Nvidia выпустила две новинки, убийственные характеристики которых поразили специалистов. Речь о числе ядер СUDA. Заявленные мощности в 48 и 24 гигабайт видеопамяти звучат пугающе.

Как удалось выяснить экспертам, одна новинка от Nvidia оснащены 108 вычислительными блоками, памятью в 48 гигабайт и работает на частоте 1,1 гигагерц. Об этом сообщили околокомпьютерные СМИ, например, IXBT. У второй новинки 118 блоков CUDA, она также работает с частотой 1,1 гигагерц. У нее 24 гигабайта памяти. Графический процессор карт имеет внушительное количество ядер CUDA — 6912 и 7552 соответственно Такие характеристики еще недавно казались невозможными.

Чтобы понимать всю монструозность заявленных характеристик, достаточно заглянуть на сайт любого интернет-магазина, предлагающего к продаже видеокарты. Самую производительную и дорогую из бюджетных Nvidia, GeForce GTX 1660 можно купить за 17-18 тысяч рублей. У нее шесть гигабайт видеопамяти и всего восемь блоков CUDA.

Как считают эксперты, новые видеокарты от Nvidia принадлежат к семейству Quadro. Их официальные названия пока не объявлены.