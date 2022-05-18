Названы главные недостатки бюджетных смартфонов

Выбирая смартфон, нужно помнить, что более бюджетные варианты подходят тем, кто готов пожертвовать некоторыми функциями. О недостатках дешевых смартфонов «Газете.ru» рассказал технический директор компании по производству носимой электроники QRepublik, резидент биомедицинского кластера Фонда «Сколково» Клим Тодрик.

В дешевых телефонах часто стоит не очень сильный процессор, который «не потянет» сложные игры. Кроме того, объем памяти не очень велик (но эту проблему можно решить встроенной картой памяти). Также на многих дешевых телефонах нет ни сканера отпечатка пальца, ни модуля NFC, поэтому оплатить продукты на кассе с помощью телефона не получится.