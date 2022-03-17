Названы доступные для россиян альтернативы Apple Pay и Google Pay

Сервисы Apple Pay и Google Pay перестали быть доступными в России. Однако существуют другие системы, позволяющие оплачивать покупки с помощью смартфона, рассказал для радио Sputnik зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

«Что касается замены Apple Pay и Google Pay, у нас давно есть аналоги этих систем: SberPay, который работает с картой „МИР“, MirPay, который работает с картой „МИР“, есть еще Huawei Pay, не очень популярная система, которая работает с международной китайской платежной системой UnionPay. Все эти системы можно использовать», — сказал Аитов.

Кроме того, появляются новые способы дистанционной оплаты: например, оплата с помощью QR-кодов. Такие платежи использует Сервис быстрых платежей, запущенный Центробанком.