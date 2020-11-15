Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона

С помощью номера телефона мошенники могут узнать фамилию его владельца и паспортные данные, которые указывались при покупке сим-карты. Затем по этой информации можно вычислить сведения о недвижимости или автомобиле.

По словам гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, с подобным мошенничеством борются в государственных органах. Там действуют свои правила безопасности, регулирующие работу всех работников и систем. Однако в частном секторе экономики регламентируется только хранение данных, но не их обработка. Этим и пользуются мошенники.

«В теории до сих пор известны случаи, когда, но номеру телефона возможно определить ФИО владельца и паспортные данные, указанные при регистрации сим-карты», — привело слова эксперта агентство «Прайм».

Шельцин отметил, что по паспортным данным можно узнать о наличии недвижимости, машины или другой собственности. Кроме того, можно выяснить историю судебных разбирательств или сведения о долгах, штрафах или кредитной истории. Пока в России нет электронных паспортов, поэтому специалист посоветовал менять документ раз в три-четыре года.