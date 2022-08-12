Названо условие для разблокировки Instagram

Правительство России разблокирует доступ к соцсети Instagram* на территории страны только после выполнения определенных условий. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Компания Meta** должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией. Во-вторых, мы ждем от ее руководства извинений перед нашей страной за легализацию призывов убивать российских граждан», — сообщил он.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что жители этой страны столкнулись с массовыми блокировками их аккаунтов в соцсетях. Они создали жалобы в адрес руководства Минцифры страны. Об этом сообщили «Известия». Геращенко сообщил, что глава этого ведомства Михаил Федоров письменно попросил сотрудников Meta** разблокировать ряд аккаунтов в принадлежащих ей соцсетях. Причем часть профилей связана с деятельностью украинских нацбатов.



* Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

** Деятельность компании Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.