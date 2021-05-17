Названо приложение, в котором проще всего получить доступ к чужой переписке

Эксперт по информационной безопасности Зак Дофман рассказал, что в приложении Android Messages довольно просто получить доступ к чужой переписке из-за отсутствия сквозного шифрования, написал Forbes.

«Если приложение по умолчанию не предлагает сквозное шифрование, это означает, что ваши сообщения могут быть прочитаны», — процитировала специалиста «Газета.ru».

Он назвал уязвимой частью Android Messages стандарт сообщений RCS. Примерно на таком же низком уровне находится защита личных данных при использовании SMS, Facebook Messenger и Telegram.