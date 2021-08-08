Названо преимущество кнопочного телефона перед смартфоном

Чем больше в устройстве различных функций, тем проще его взломать мошенникам. Чтобы защитить свои личные данные, стоит присмотреться к кнопочным телефонам. Об этом заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Граждане логично идут в сторону снижения технологичности устройств — выбирая менее функциональные, порой даже нефункциональные устройства для повышения собственной информационной безопасности», — сказал эксперт агентству «Прайм».

Он пояснил, что с кнопочного телефона невозможно заполучить информацию о местоположении, а также нельзя украсть фотографии, сообщения и данные о звонках. Старая техника не будет собирать сведения для показа рекламы, что снижает риски всевозможных утечек.

По словам Щельцина, сейчас можно найти в магазинах дешевые и уборные телефоны с хорошей батареей. От использования соцсетей и интернета можно и вовсе отказаться, так как чаще всего для авторизации в различных сервисах нужны лишь сообщения. Отправку и прием SMS поддерживает телефон любой модели.