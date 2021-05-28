Астронавт Саманта Кристофоретти станет первой-женщиной — командиром Международной космической станции от Европейского космического агентства (ЕКА). Вместе с астронавтами NASA она отправится на борт станции в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба ЕКА.

Для Кристофоретти предстоящий полет станет второй космической миссией. Вместе с ней на МКС полетят астронавты NASA Кьелл Линдгрен и Боб Хайнс. На борт их доставит корабль Crew Dragon компании Space X.

«Я очень рад своему назначению на должность командира и с нетерпением жду возможности использовать опыт, накопленный в космосе и на Земле, чтобы возглавить команду на орбите», — заявила Кристофоретти.

Генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что пример Кристофоретти в роли командира МКС может стать примером для других женщин, которые решат стать астронавтами.

Саманта Кристофоретти станет пятым командиром МКС от Европейского космического агентства.

Решение о назначении экипажа и роли каждого космонавта принимает Многосторонняя комиссия, куда входят представители пяти космических агентств: Роскосмос, NASA, EKA, Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA и Канадское космическое агентство CSA.