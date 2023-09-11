Технологии 11 сентября 2023, 10:07 Названа возможная причина крушения «Луны-25» РИА «Новости»: станция «Луна-25» могла рухнуть из-за неисправности прибора NASA

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Причиной падения межпланетной станции «Луна-25» могла стать неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л». Последний до этого никогда в космосе не испытывали, заявил РИА «Новости» источник.

«Да, может», — ответил собеседник агентства на вопрос о том, могла ли неисправность прибора быть причиной аварии «Луны-25».

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По его словам, данный аппарат нужен для определения скорости полета и ориентации космической станции. Эти сведения прибор передает на компьютер, а тот уже дает команду двигателю. Источник добавил, что главный признак надежности любого прибора — испытанность аппарата в полете.

«Между „новинкой“ и испытанным устройством всегда лучше выбирать второй вариант», — подчеркнул он.

Космонавты ни разу не пробовали использовать «Биус-Л» в космосе. Собеседник агентства отметил, что сбой в работе этого аппарата для навигации — только одна из множества версий. Окончательные выводы сделает аварийная комиссия.

Пуск «Луны-25» прошел на космодроме Восточный 11 августа. Через пять дней станция вышла на орбиту спутника Земли. Однако 20 августа стало известно о падении «Луны-25», она столкнулась с поверхностью Луны.